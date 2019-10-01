Стали известны подробности свадьбы Джастина Бибера и Хейли Болдуин

Спустя год после женитьбы пара устроила торжество с обменом кольцами и большой вечеринкой для гостей.

Вечером, 30 сентября, состоялась свадьба известного американского певца Джастина Бибера и его возлюбленной — 22-летней модели Хейли Болдуин, племянницы голливудского актера. Как уже не раз писала Teleprogramma.pro, молодые люди официально поженились еще год назад, но из-за депрессии жениха пышную свадьбу пришлось отложить. И вот пара «дозрела» до церемонии.

Торжество прошло в американском городе Блаффтон (штат Южная Каролина). Как пишет издание People, на свадьбе присутствовали 154 гостя. Кроме родственников, были приглашены модели Кендалл Дженнер, Камила Морроне и Джоан Смоллс.

Сначала молодые обменялись кольцами в местной церквушке, а затем уехали праздновать в дорогой отель, где для их торжества был снят бальный зал. Там для них пел обладатель «Грэмми» Даниэль Цезарь. Источник издания добавил, что Бибер выбрал это место для свадьбы неслучайно, — ранее он не раз приезжал сюда, когда хотел побыть в тишине. Джастин позволил супруге взять организацию торжества на себя. Сам он был спокоен, так как женился еще год назад, а это для него была всего лишь вечеринка.

Кстати, о костюме для жениха. За несколько дней до свадьбы Бибер выложил в Instagram несколько эпатажных вариантов наряда и попросил поклонников помочь ему с выбором. На самом торжестве под венец жених пошел в классическом черном смокинге и выглядел, как муж, а не избалованный славой юноша.

Вы тоже считаете Бибера и Болдуин красивой парой?