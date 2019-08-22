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Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграют вторую свадьбу

Певец и модель расписались еще год назад, однако из-за депрессии певца не могли устроить пышную церемонию.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграют вторую свадьбу
https://www.instagram.com/justinbieber/

О любимой Хейли 25-летний исполнитель говорит, что «ждал ее всю жизнь». И нисколько не сомневался, делая ей предложение стать его женой.

Вот только после регистрации брака свадьбы не последовало. Джастин говорил, что у него непростой период в жизни. И он не хотел, чтобы самый счастливый день в году у него хоть как-то ассоциировался с собственной депрессией.

И только спустя год певец таки решился на красивую церемонию. Уже известно, что праздник пройдет 30 сентября. А вот среди всех уютных и красивых уголков планеты пара выбрала живописное побережье реки Мей в Южной Каролине. Недавно влюбленные приезжали туда и остались в неописуемом восторге от природы и царящей тишины.

Распорядителем свадьбы выбрали Минди Вайс, которая до этого уже работала с сестрами Кардашян-Дженнер, Хайди Клум, Эллен Дедженерес и Кэти Перри. Планируется, что поздравить молодых соберутся 50 человек, среди которых друзья и близкие родственники пары.

К слову, Джастин и Хейли знакомы много лет и начали с дружбы. И только спустя несколько лет исполнитель понял, что жить не может без Болдуин. Сделал девушке предложение, а та сказала заветное «да».

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Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграют вторую свадьбу
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