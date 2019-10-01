Зеленский не стал выполнять «команду» Трампа относительно Байдена

По словам украинского президента, его телефонный разговор с главой Белого дома, содержание которого все узнали, был последним.

Вопреки требованиям Дональда Трампа, Владимир Зеленский не стал инициировать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, украинский лидер заявил, что его страна не выполняет ничьих «команд» и не ведет расследований по запросам других государств.

«Мы с вами независимая страна. То есть никаких команд мы не выполняем. У нас команда одна: служить Украине», — заявил Зеленский, которого цитирует агентство УНИАН.

Он также рассказал, что с начала президентского срока у них с американским коллегой было два телефонных разговора. В ходе первого Трамп поздравил его с победой на выборах.

«А второй разговор — вы его видели. Всё», — заявил Зеленский.

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Напомним, ранее Палата представителей Конгресса США запустила процедуру импичмента Дональда Трампа. Поводом для этого стал как раз его телефонный разговор с президентом Украины. Демократы считают, что Трамп использовал свою должность для того, чтобы руками Зеленского нанести удар по Джо Байдену. Примечательно, что 55% опрошенных американцев перспективой отставки Трампа, к которой может привести импичмент, остались довольны.