НОВОСТИ

Зеленский не стал выполнять «команду» Трампа относительно Байдена

По словам украинского президента, его телефонный разговор с главой Белого дома, содержание которого все узнали, был последним.

Зеленский не стал выполнять «команду» Трампа относительно Байдена
Владимир Зеленский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопреки требованиям Дональда Трампа, Владимир Зеленский не стал инициировать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, украинский лидер заявил, что его страна не выполняет ничьих «команд» и не ведет расследований по запросам других государств.

«Мы с вами независимая страна. То есть никаких команд мы не выполняем. У нас команда одна: служить Украине», — заявил Зеленский, которого цитирует агентство УНИАН.

Он также рассказал, что с начала президентского срока у них с американским коллегой было два телефонных разговора. В ходе первого Трамп поздравил его с победой на выборах.

«А второй разговор — вы его видели. Всё», — заявил Зеленский.

Напомним, ранее Палата представителей Конгресса США запустила процедуру импичмента Дональда Трампа. Поводом для этого стал как раз его телефонный разговор с президентом Украины. Демократы считают, что Трамп использовал свою должность для того, чтобы руками Зеленского нанести удар по Джо Байдену. Примечательно, что 55% опрошенных американцев перспективой отставки Трампа, к которой может привести импичмент, остались довольны.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир ЗеленскийДжо БайденДональд ТрампполитикаХантер Байден
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Зеленский не стал выполнять «команду» Трампа относительно Байдена
Интересно?
Поделись с друзьями: