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Дональда Трампа решили «изгнать» при помощи импичмента

Американский Конгресс уже запустил соответствующую процедуру, использовав в качестве повода разговор президента с Владимиром Зеленским.

Дональда Трампа решили «изгнать» при помощи импичмента
Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дональд Трамп в ближайшее время может столкнуться с той же проблемой, что и 42-й президент США Билл Клинтон. Нет, историй вроде той, что произошла у Билла с Моникой Левински, у нынешнего главы Белого дома не было (хотя его даже обвиняли в изнасиловании), речь здесь идет об импичменте — судебном преследовании с перспективой отстранения от должности.

О том, что палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента главы государства, заявила спикер палаты Нэнси Пелоси. По словам демократа, палата проведет официальное расследование действий Трампа, который, судя по всему, «предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов».

Поводом для того, чтобы начать импичмент, стал разговор Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский лидер в ходе этой беседы якобы раскрыл некую секретную информацию и требовал начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена — Хантера Байдена, в чем демократы увидели попытку повлиять на выборы.

Плохая для Трампа новость застала его в ООН и, как он сам заявил в соцсетях, испортила ему «такой важный день». По словам президента США, демократы вновь начали охоту на ведьм, хотя сами даже не читали расшифровку переговоров с Зеленским.

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Владимир ЗеленскийДональд ТрампИмпичментполитикаСША
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Дональда Трампа решили «изгнать» при помощи импичмента
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