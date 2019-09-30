Замена в «Ахмате»: Рахимова сменил Шалимов

После поражения грозненской команды в матче с ФК «Сочи» главный тренер понял, что ему пора уходить.

Не успели любители футбола «переварить» новость об уходе Олега Кононова с поста главного тренера московского «Спартака», как стало известно еще об одной отставке: Рашид Рахимов решил оставить «Ахмат», чтобы «встряхнуть» команду, показывающую в последнее время очень слабые результаты.

О своем решении Рахимов объявил после выездного матча с ФК «Сочи». Хозяева победили со счетом 2:0. В первом тайме голом отметился Андрей Мостовой, во втором Кристиан Нобоа закрепил результат.

Уже известно, что освободившееся место главного тренера грозненского футбольного клуба в ближайшее время займет Игорь Шалимов. 1 октября он прибудет в расположение команды и приступит к выполнению своей главной задачи – исправить ситуацию в турнирной таблице, вернуть «Ахмату» боевой настрой, а болельщикам – желание ходить на стадион и поддерживать футболистов.

После 11 туров положение «Ахмата», прямо скажем, удручает. С 9 очками грозненцы занимают 15-ю строчку турнирной таблицы РПЛ. Ниже них – только «Тамбов».