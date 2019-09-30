Кононов подал в отставку после матча «Спартак» — «Оренбург»

При нем красно-белые показали худший результат за последние 16 лет.

Московский «Спартак» вновь оказался на пороге больших перемен. 29 сентября в матче 11 тура РПЛ команда проиграла со счетом 1:2 «Оренбургу» и в результате опустилась на 9-ю строчку турнирной таблицы.

Такого «успеха» самый титулованный футбольный клуб России не знал с 2003 года, и болельщики, возмущенные положением вещей, требовали уволить человека, которого посчитали виновником происходящего — главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

После игры с «Оренбургом» стало известно, что их желание сбылось — Олег Георгиевич подал заявление об увольнении в связи с неудовлетворительными результатами команды. Об этом в ночь на 30 сентября сообщила пресс-служба красно-белых.

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Также сообщается, что к игре с «Краснодаром», которая пройдет 6 октября, готовить футболистов будет исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

Кто же станет новым тренером «Спартака»? Этот вопрос волнует многих. По мнению любителей футбола, этот пост может занять кто-то из бывших «спартаковцев», например, Валерий Карпин или Дмитрий Парфёнов. В качестве возможного кандидата называется и Массимо Каррера, возглавлявший столичный клуб с августа 2016 года до октября 2018 года. Напомним, что Каррера был отправлен в отставку после того, как команда потерпела три поражения подряд, правда, в отличие от ситуации с Кононовым, фанаты не считали тренера виновником бедственного положения.