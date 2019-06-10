Как Оксана Робски шесть раз выходила замуж

10 июня празднует свой день рождения Оксана Робски – писательница, прославившаяся в 2005 году, после того, как выпустила свой первый роман Casual.

После первой книги последовали новые – «День счастья – завтра», «Glaмурный дом», «Про любOFF/ON». А потом читатели взахлеб обсуждали роман, написанный Робски совместно с Ксенией Собчак, – «Zамуж за миллионера, или Брак высшего сорта».

В начале нового века именно эти темы были интересны российскому читателю – о жизни на Рублевке, в богатых домах «новых русских», о хитростях заманивания в сети «богатеньких Буратино», о тонкостях существования светских львов и львиц. Поэтому книги Оксаны принесли ей поистине бешеную популярность.

На этой волне она перепробовала разные занятия – писала сценарии, вела телепередачи, производила духи… И, конечно, продолжала вести богемную жизнь светской дамы.

Как Оксана Полянская поссорилась с братом

А начиналась жизнь будущей звезды в очень скромной обстановке – Оксана Полянская (это ее девичья фамилия) родилась в семье преподавателей. Кроме нее, родители воспитывали еще брата Вадима – на 5 лет старше Оксаны. Когда Оксана училась в 1 классе, случилась беда – погиб отец. Долгое время дети жили втроем с мамой, и только когда они повзрослели, в доме появился отчим.

Юной Оксане было интересно все – и играть на гитаре в музыкальной школе, и плавать в бассейне, и фехтовать… Правда, школьные успехи ее при этом были не блестящими, зато в старших классах девочка увлеклась журналистикой, – посещала Школу юного журналиста при МГУ и писала заметки в газету.

В юности Оксана сильно поссорилась с братом. Они перестали общаться. СМИ сообщали, что ссора произошла после того, как Вадим потерял молодую жену – после тяжелой автокатастрофы. Оксана в те черные дни не сочла нужным как-то поддержать брата, и они стали друг для друга чужими.

Вадим Полянский, начав с должности обычного электрика, сумел достичь определенных успехов и стать бизнесменом, он создал «с нуля» крупную коммерческую фирму.

Как Оксана была режиссером, издателем, продава ла антикварную мебель и занималась подготовкой женщин-телохранительниц

Окончив режиссерские курсы, Оксана попробовала снимать кино в качестве режиссера. Затем в сферу ее интересов попало издательское дело – в 1995 году выходил ее журнал «Себастьян», тематикой которого был уход за домашними животными.

Многие москвичи и сегодня помнят сеть магазинов «Галерея О», в которой Оксана продавала антикварную мебель. А потом девушка открыла агентство «Никита», в котором можно было нанять даму-телохранителя. Кроме того, Оксана создавала стильные комплекты одежды для домашнего персонала. Словом, разносторонняя личность – ей было интересно все.

Писательница

Появление книги Casual вызвало в стране неоднозначную реакцию. Многие решили, что писала не она, а наемный «литературный негр». Впрочем, доказать этого никому не удалось, а Оксана на все упреки о стиле и вкусе отвечала, что не собирается претендовать на лавры интеллектуальной писательницы и просто хочет рассказать о жизни буржуазной элиты России, о «новых русских» и особенностях их жизни.

В 2005 году ее роман Casual вместе с книгами Бориса Акунина и Дэна Брауна оказался в шорт-листе премии «Книга года». Оксане вручили премию «Национальный бестселлер» – а заодно и антипремию «Серебряная калоша».

Воодушевленная оглушительным успехом, Оксана выпустила еще несколько книг, из которых самыми популярными стали «Устрицы под дождем», «Жизнь заново», а также написанная в соавторстве с Ксенией Собчак «Zамуж за миллионера, или Брак высшего сорта».

Дом на Рублевке достался от третьего мужа

О своих первых двух замужествах Робски вспоминать не любит. Писали, что первого ее мужа убили в пьяной драке – от него у Оксаны осталась дочь Даша. Второй тоже погиб, и убийц бизнесмена так и не нашли. Такие тогда были времена…

Известно, что ее третьим мужем стал иностранный бизнесмен Майкл Робски. В этом браке родился сын Иосиф. Однако через некоторое время они развелись и Майкл, оставив бывшей жене построенный им дом на Рублевке, уехал из страны.

Именно тогда Оксана начала писать романы – ей нужно было зарабатывать на жизнь, и она очень удачно «застолбила» правильную тему, обеспечив себе тем самым популярность и благополучие. Писала она о том, что было ей близко и понятно – о тех, кто живет на Рублевке. Читатели запоем глотали ее опусы, рассказывающие о модных брендах, изменах богатых мужей, о бандитских разборках, употреблении запрещенных веществ…

Новые замужества

Побывала Оксана замужем и еще два раза – ее четвертым и пятым мужем стали тренер футбольной команды «Спартак» Игорь Шалимов и предприниматель Олег Горелышев. Оба эти брака распались.

А в 2015 году Оксана Робски отправилась под венец в шестой раз. Одно время писательница жила за границей – причиной для такого решения стало заболевание сына Иосифа. В России не могли вылечить тяжелую пищевую аллергию, от которой он страдал, и Робски обратилась к зарубежным специалистам. Так что некоторое время Оксана, ее шестой муж и сын жили на острове Сен-Барт в Карибском море, – его называют «островом миллионеров». Там Иосиф быстро поправился и окреп, от аллергии не осталось и следа.

Взрослая дочь Оксаны осталась жить в Москве. Даша занимается туристическим бизнесом, выпускает косметику Wonder Me, и дела у нее продвигаются успешно.

А Оксана с семьей переехала в Калифорнию. Ее сценарии для рекламных роликов и клипов охотно покупали в Голливуде, и скоро Оксана купила в Беверли-Хиллз двухэтажную виллу. Впрочем, в 2018 году писательница вернулась в Россию, в свой дом на Рублевке. Несколько месяцев назад Оксана стала бабушкой – Дарья родила мальчика, которого назвали Сэм. Несмотря на новый статус, выглядит Робски по-прежнему великолепно – такая же стройная и улыбчивая, какой она была 20 лет назад.

В последнее время Оксана увлеклась разведением кур элитной породы ломан браун, а еще светская львица с удовольствием выращивает огурцы и помидоры в теплице, причем по собственному методу. Еще проживая в Америке, Робски научилась пилотировать самолеты и теперь иногда вспоминает прежние навыки, – она даже получила лицензию на управление самолетом в России.

Повзрослевший сын Оксаны – Иосиф – взял псевдоним Kippage и исполняет рэп, одновременно изучая музыку в Университете Бордо.