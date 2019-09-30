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Жена экс-футболиста сборной России встала на пути грабителей

Четверо мужчин ворвались в дом Игоря Семшова.

Жена экс-футболиста сборной России встала на пути грабителей
Игорь Семшов/Фото: https://www.instagram.com/p/Bkm3WS-l0SM/

В дом бывшего футболиста сборной России Игоря Семшова проникли воры. Как стало известно, четверо мужчин пробрались ночью в коттедж спортсмена, расположенный в поселке Маслово. Они выдавили стекло из пластиковых окон, а затем залезли внутрь. В момент случившегося в доме находилась супруга Игоря – Лариса. Она отреагировала на шум и спустилась вниз, чтобы посмотреть, что происходит. Женщина нос к носу столкнулась с грабителями. Те, к слову, были вооружены: один из них имел при себе пистолет, второй – железный прут, два других – монтировки.

Супруга футболиста попыталась выгнать непрошеных гостей, но те ударили женщину, а затем пригрозили, что могут напасть и на детей. В итоге, преступники унесли с собой не меньше 20 миллионов рублей. В списке украденного значатся несколько наручных часов, в том числе золотые. Как уточняет КП, сейчас на месте работают следственные органы. Работа полиции осложняется тем, что дом не был оборудован камерами наблюдения и сигнализацией.

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ворыдомИгорь Семшовограблениесборная России по футболу
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Жена экс-футболиста сборной России встала на пути грабителей
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