Жена экс-футболиста сборной России встала на пути грабителей

В дом бывшего футболиста сборной России Игоря Семшова проникли воры. Как стало известно, четверо мужчин пробрались ночью в коттедж спортсмена, расположенный в поселке Маслово. Они выдавили стекло из пластиковых окон, а затем залезли внутрь. В момент случившегося в доме находилась супруга Игоря – Лариса. Она отреагировала на шум и спустилась вниз, чтобы посмотреть, что происходит. Женщина нос к носу столкнулась с грабителями. Те, к слову, были вооружены: один из них имел при себе пистолет, второй – железный прут, два других – монтировки.

больше по теме Жирковы отметили четырехлетие сына в ресторане в центре Петербурга Супруга футболиста призналась, что изначально семья торжество на широкую ногу не планировала.

Супруга футболиста попыталась выгнать непрошеных гостей, но те ударили женщину, а затем пригрозили, что могут напасть и на детей. В итоге, преступники унесли с собой не меньше 20 миллионов рублей. В списке украденного значатся несколько наручных часов, в том числе золотые. Как уточняет КП, сейчас на месте работают следственные органы. Работа полиции осложняется тем, что дом не был оборудован камерами наблюдения и сигнализацией.