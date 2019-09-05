Анастасия Костенко рассказала, когда в семье ждать прибавления

Совсем недавно жена футболиста Дмитрия Тарасова поделилась с поклонниками прекрасной новостью: они с мужем ждут ребенка. Супруги не стали скрывать этот факт и сразу поделились фотографиями, где отчетливо виден растущий живот Анастасии.

А уже сегодня модель поделилась подробностями о том, как протекает беременность. «Спасибо большое за ваши поздравления, друзья! Я очень рада, что мы поделились этой новостью с вами», — написала она на своей странице в Instagram.

Костенко призналась, что первый триместр беременности прошел непросто — девушка пережила сильный токсикоз. Судя по всему, в этот период нелегко пришлось и ее мужу — Анастасия поблагодарила мужа за терпение.

Костенко рассказала поклонникам и о том, что ожидание ребенка проходит легко. По ее словам, она даже не успевает отследить свои ощущения — все время занимает дочка.

Анастасия также поделилась с подписчиками точным сроком беременности. Как оказалось, сейчас идет 16 неделя, соответственно, ребенок должен появиться на свет примерно в феврале.

Поклонники тут же стали интересоваться подробностями о том, как модели удалось пережить токсикоз. Анастасия раскрыла секрет: минеральная вода плюс лимон, да побольше. Многие захотели узнать и пол ребенка, но тут в беседу вмешался сам супруг Костенко Дмитрий Тарасов, написав в комментариях: «Тише, тише, родная. Люблю».