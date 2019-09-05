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Анастасия Костенко рассказала, когда в семье ждать прибавления

Супруга Дмитрия Тарасова назвала сроки своей беременности.

Анастасия Костенко рассказала, когда в семье ждать прибавления
Владимир Веленгурин/КП

Совсем недавно жена футболиста Дмитрия Тарасова поделилась с поклонниками прекрасной новостью: они с мужем ждут ребенка. Супруги не стали скрывать этот факт и сразу поделились фотографиями, где отчетливо виден растущий живот Анастасии. 

А уже сегодня модель поделилась подробностями о том, как протекает беременность. «Спасибо большое за ваши поздравления, друзья! Я очень рада, что мы поделились этой новостью с вами», — написала она на своей странице в Instagram. 

Костенко призналась, что первый триместр беременности прошел непросто — девушка пережила сильный токсикоз. Судя по всему, в этот период нелегко пришлось и ее мужу — Анастасия поблагодарила мужа за терпение. 

Костенко рассказала поклонникам и о том, что ожидание ребенка проходит легко. По ее словам, она даже не успевает отследить свои ощущения — все время занимает дочка. 

Анастасия также поделилась с подписчиками точным сроком беременности. Как оказалось, сейчас идет 16 неделя, соответственно, ребенок должен появиться на свет примерно в феврале. 

Поклонники тут же стали интересоваться подробностями о том, как модели удалось пережить токсикоз. Анастасия раскрыла секрет: минеральная вода плюс лимон, да побольше. Многие захотели узнать и пол ребенка, но тут в беседу вмешался сам супруг Костенко Дмитрий Тарасов, написав в комментариях: «Тише, тише, родная. Люблю». 

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Анастасия Костенкобеременностьбеременность и родыДмитрий Тарасовжена футболистамодель

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Анастасия Костенко рассказала, когда в семье ждать прибавления
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