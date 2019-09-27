ЗВЕЗДЫ

Жирковы отметили четырехлетие сына в ресторане в центре Петербурга

Супруга футболиста призналась, что изначально семья торжество на широкую ногу не планировала.

Жирковы отметили четырехлетие сына в ресторане в центре Петербурга
Жирковы/Фото: личный архив семьи Жирковых

На днях знаменитые супруги Юрий и Инна Жирковы отметили четырехлетие младшего сына Даниила. Журналистам Teleprogramma.pro модель рассказала, что изначально большое торжество семья не планировала – родители испекли торт для именинника, а затем уложили мальчика спать, чтобы на утро удивить его украшенной в футбольном стиле гостиной. Но позже модели и футболисту все же удалось уговорить сына пригласить гостей.

Организовать торжественный выезд супруги смогли за считанные часы — ресторан в центре Петербурга предложили друзья. Больше всего времени влюбленной паре потребовалось на то, чтобы заказать «спортивный» торт и созвать близких. Сколько именно собралось гостей на мероприятие, неизвестно, но среди них было немало звездных фамилий — футболисты Бранислав Иванович, Игорь и Екатерина Смольниковы, Александр Кокорин с женой Дарьей и другие.

Жиркова призналась, что дети от вечеринки остались в восторге. Данил, будучи сыном футболиста, получил множество подарков в виде профильной символики.

Инна Жиркова
Инна Жиркова/Фото: личный архив Инны Жирковой

«Несмотря на то что день рождения получился спонтанным, а гостей было немного, всем было очень весело. Кстати, у сына на празднике были практически все те же гости в полном составе с детьми, что и на юбилее Юры в прошлом году», — резюмировала модель.

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Жирковы отметили четырехлетие сына в ресторане в центре Петербурга
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