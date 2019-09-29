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Медиаменеджер Додолев уверен, что Захаров ревновал актеров к их славе

Как считает издатель, режиссер хотел сам сниматься в картинах.

Медиаменеджер Додолев уверен, что Захаров ревновал актеров к их славе
Марк Захаров ревновал к славе других актеров/globallookpress.com

Медиаменеджер и издатель Евгений Додолев заявил, что режиссер Марк Захаров очень ревностно относился к актерской славе. При этом он сам всегда хотел сниматься в картинах, но актер из него не получился. Его супруга говорила часто ему, чтобы он забыл об этом деле. В ответ он начинал ей дерзить. Говорил, что у супруги кошачий ум.

Марк Захаров. Фото
Захаров ревновал актеров к их славе/globallookpress.com

«Он понимал, что это он сделал Александра Абдулова. Ведь к нему пришел парень с четвертого курса, которого мало кто знал — и Захаров понял, что это такое. И сделал его! Но где Абдулов и где Захаров в плане массовой популярности? Да, он ревностно на это реагировал», — заявил Евгений Додолев.

Издатель также подчеркнул, что у Марка Захарова была изрядная доля отрицательного обаяния. Его многие откровенно недолюбливали. Самому Додолеву Захаров часто рассказывал, что были определенные типы актеров, которых его как режиссера просили не задействовать в главных ролях. К примеру, в этом списке оказались Ролан Быков, Инна Чуриков. Их считали «некрасивыми», сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Марк Захаров скончался в столице 28 сентября. У режиссера были проблемы с легкими. У него развилась пневмония. Умер режиссер от остановки сердца. За свою карьеру Марк Захаров создал огромное количество прекрасных кинокартин, в которых снимались самые известные актеры Советского Союза. Даже находясь в клинике уже в тяжелом состоянии режиссёр рвался на репетиции в родной театр. Он почти полвека отдал «Ленкому», в котором его буквально боготворили.

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Александр АбдуловЕвгений ДодолевИнна ЧуриковаМарк Захаровумер Марк Захаров
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Медиаменеджер Додолев уверен, что Захаров ревновал актеров к их славе
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