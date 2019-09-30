Прощание с Захаровым: люди с утра несут цветы к «Ленкому»

Уенители творчества Марка Захарова несут цветы к его родному «Ленкому», оставляя их возле входа. Многие стоят возле театра и общаются, вспоминая фильмы и спектакли культового российского режиссера.

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В самом «Ленкоме» установили портрет любимого художественного руководителя с траурной лентой и зажгли свечу памяти. Живые цветы рядом с этим временным мемориалом постоянно обновляются. Ведь для многих из актеров Захаров был не просто руководителем, его вспоминают, как Учителя с большой буквы, человека с огромным сердцем. Многим звездам кино и театра он помог в становлении их карьеры.

Мария Федосеева-Шукшина вспоминала, что когда-то Захаров спас ее от тяжелой депрессии после смерти мужа Василия Шукшина, а затем и папы. Режиссер в этот тяжелый момент пригласил ее в комедийный фильм «12 стульев», она смогла отрешиться от проблем и немного прийти в себя.

Первые шаги на театральной сцене сделал рядом со знаменитыми ленкомовцами и Евгений Миронов. Он тогда был еще студентом. Это вдохновило его на дальнейшее творчество. Год назад, в юбилей Захарова он обратился к нему с просьбой как можно дольше радовать зрителей и актеров своими креативными идеями. Марк Анатольевич тогда сказал, что постарается это выполнить. Но не случилось… 28 сентября сердце великого режиссера остановилось.