ЗВЕЗДЫ

Утро артиста: Шура продемонстрировал свое идеальное начало дня

44-летний певец опубликовал фото в коротком халате.

Утро артиста: Шура продемонстрировал свое идеальное начало дня
После всех невзгод Шура наслаждается жизнью. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Эпатажный певец Шура, похоже, решил сделать перерыв в гастрольной деятельности и немного порелаксировать. Он публиковал в Instagram фото из пятизвездочного отеля, на котором изображен лежащим в коротком халатике, с чашкой кофе в руке и со счастливым выражением лица.

«Вот так должно начинаться утро артиста… Завтрак, массаж, бассейн и душ впечатлений», — похвастался певец.

Похоже, в жизни 44-летнего артиста всё замечательно. Напомним, в начале 2000-ых у него обнаружили рак, и звезда потратил огромное количество денег на лечение. Не менее дорого ему обошлось избавление от наркозависимости, которую певец приобрел в период пика своей популярности — в конце 90-ых годов. Недавно Добавим, что в прошлом году Шура лишился любимой квартиры и констатировал, что он — бомж. Однако, судя по фотографиям из шикарных отелей, артист живет всяко лучше среднестатистического россиянина.

Добавим, что полгода назад Шура окончательно распрощался с имиджем беззубого артиста и вставил себе зубные импланты.

А вы бы хотели себе такое же утро, как у Шуры?

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Утро артиста: Шура продемонстрировал свое идеальное начало дня
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