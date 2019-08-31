«Надо ярче»: певец Шура показал, как делает макияж перед концертом

Эпатаж стал вторым именем эстрадного артиста Шуры (Александра Медведева). Его манеры и внешний вид становятся все более женственными. И, кажется, общественное мнение по этому поводу уже давно перестало его волновать. В истории своего блога 44-летний певец разместил видео, как он накладывает на лицо декоративную косметику перед выступлением в Перми.

Шуру не устроил результат труда визажиста. Макияж ему показался слабоватым, поэтому он забрал косметику и кисти у специалиста и завершил свой концертный образ сам. Получившийся эффект трудно назвать мужественным.

«Сегодня стадион будет, надо накраситься ярче», — объяснил артист.

Отметим, что ранее Александр Медведев удивил своих подписчиков фотографией в наряде, очень напоминающем платье. Впрочем, некоторые поклонники активно поддержали своего любимца, отметив, что главное – это талант вокалиста, а не его внешний вид. Образ же певец имеет право подбирать на свой вкус.