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Молодая жена Гордона рассказала, как ее ущемляют из-за национальности

Ноза Абдулвасиева постоянно чувствует негатив из-за своей национальности.

Молодая жена Гордона рассказала, как ее ущемляют из-за национальности
Гордон с молодой женой /instagram.com/nozaah/

25-летняя супруга Александра Гордона рассказала, как трудно ей жить всего лишь по одной причине – она таджичка. При этом родилась и прожила всю свою сознательную жизнь Ноза Абдулвасиева в России.

О своих злоключениях девушка написала в личном блоге. Чаще всего национальность играет решающую роль при аренде квартиры, ведь владельцы жилья не стесняются заявлять, что сдадут квадратные метры исключительно людям славянской внешности.

За 6 лет брака с Гордоном, Нозе пришлось 4 раза сменить съемную квартиру. Поиском жилья занималась она, поскольку Александр все время пропадал на работе. Эти дни Ноза вспоминает, так ад. Риелторы, услышав по телефону ее таджикское имя, не желали даже разговаривать с ней. Поэтому частенько ей приходилось называть себя Ниной.

«Я помню взгляд каждого риелтора, которые обалдевали при виде мужа Нозы после долгих унизительных телефонных разговоров!», — написала Абдулвасиева.

Жена Гордона попросила людей оставаться людьми и соблюдать толерантность по отношению к другим национальностям. Для большей убедительности девушка напомнила о существовании 19 статьи в Конституции России о дискриминации, а также 136 статьи Уголовного кодекса о нарушении равенства прав и свобод человека.

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Тэги:

Александр Гордонличная жизнь звездНоза Абдулвасиева
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Молодая жена Гордона рассказала, как ее ущемляют из-за национальности
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