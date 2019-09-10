КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

«Надоело недоедать»: Екатерина Гордон отказалась худеть

Взамен адвокат решила приобрести рельеф. Нужного эффекта она будет добиваться под присмотром тренера.

«Надоело недоедать»: Екатерина Гордон отказалась худеть
Кате Гордон надоело недоедать. Фото: globallookpress.com

Звездный юрист Катя Гордон заявила, что ей надоело худеть, и теперь она займется укреплением мышечной массы. В свежем посте в Instagram певица рассказала, что ее тренер обещал видимый результат уже через пару месяцев.

«25 октября на моем концерте я продемонстрирую вам все эти трицепсы, бицепсы и прочее…» — написала Катя, выложив фотографию в купальнике.

38-летняя артистка поделилась с подписчиками, что ей надоело недоедать из-за диет, и вдобавок, замечая изменения в своем теле, ей становится любопытно, какой она может стать. Гордон предложила поклонников поддержать ее и тоже подкачать свои пятые точки.

Напомним, недавно женщина возмутилась слухам, которые дошли до нее. Сама Катя отказывается распространяться, кому сейчас принадлежит ее сердце.

А что, по вашему, лучше для женщины: худоба или рельефные мышцы?

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Катя Гордонмышцытренировки звездфигура в купальнике

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«Надоело недоедать»: Екатерина Гордон отказалась худеть
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