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Смешной и строгий: Анастасия Макеева вспомнила, каким был Марк Захаров

Актриса окончила мастерскую знаменитого режиссера.

Смешной и строгий: Анастасия Макеева вспомнила, каким был Марк Захаров
Анастасия Макеева. Фото Global look press

Анастасия Макеева почтила память режиссера Марка Захарова, который умер 28 сентября от пневмонии на 86 году жизни. Актриса училась в его мастерской в ГИТИСе, закончив учебное заведение с красным дипломом. Для звезды кино и ТВ режиссер был учителем с большой буквы.

«Надо ли перечислять те шедевры, что создал этот гений? Есть ли в нашей стране люди, не знающие образов, рвавших души людей или смешивших нас у экранов телевизоров? Я скорблю. Ушел мой мастер, человек подаривший мне целый мир и научивший крепко стоять на ногах в профессии. Я горжусь, что мне посчастливилось быть выпускницей курса М.А.Захарова и гордо несу это звание. Вы были смешным и строгим, заботливым и порой недоступным, но Вы всегда были преданны своему делу, и Вы навсегда останетесь гордостью нашей страны!» — написала Макеева в своем блоге.

Марк Захаров. Фото
Марк Захаров. Фото Global look press

 

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Смешной и строгий: Анастасия Макеева вспомнила, каким был Марк Захаров
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