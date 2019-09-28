Смешной и строгий: Анастасия Макеева вспомнила, каким был Марк Захаров

Анастасия Макеева почтила память режиссера Марка Захарова, который умер 28 сентября от пневмонии на 86 году жизни. Актриса училась в его мастерской в ГИТИСе, закончив учебное заведение с красным дипломом. Для звезды кино и ТВ режиссер был учителем с большой буквы.

«Надо ли перечислять те шедевры, что создал этот гений? Есть ли в нашей стране люди, не знающие образов, рвавших души людей или смешивших нас у экранов телевизоров? Я скорблю. Ушел мой мастер, человек подаривший мне целый мир и научивший крепко стоять на ногах в профессии. Я горжусь, что мне посчастливилось быть выпускницей курса М.А.Захарова и гордо несу это звание. Вы были смешным и строгим, заботливым и порой недоступным, но Вы всегда были преданны своему делу, и Вы навсегда останетесь гордостью нашей страны!» — написала Макеева в своем блоге.