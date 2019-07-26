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«Замечательный мужик»: Николай Фоменко уткнулся в декольте Макеевой

Звезды стали участниками музыкального шоу.

«Замечательный мужик»: Николай Фоменко уткнулся в декольте Макеевой
Анастасия Макеева. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Если телезрители посмотрят ближайший выпуск музыкального шоу «Три аккорда», которое выходит на Первом канале, то многие станут свидетелями искрометного появления на сцене актрисы Анастасии Макеевой. В дуэте с музыкантом Николаем Фоменко они разыграли целый спектакль под песню «Замечательный мужик меня вывез в Геленджик».

На кадрах выступления, которыми Анастасия поделилась в своем Instagram, Николай исполняет роль выпивохи в тельняшке, а Анастасия – продавщицы буфета. В один из моментов Фоменко буквально «плюхается» лицом в глубокое декольте актрисы.

Затем появляются кадры реакции жюри программы, посвященной русскому шансону, Александра Розенбаума, Александра Новикова, а также ведущего программы Максима Аверина, который отмечает, что на месте Фоменко хотел бы оказаться каждый.

«Ну что, дождались моего искрометного появления на ТB шоу «Три аккорда»? Мое фееричное участие в дуэте с Николаем Фоменко и в конце дуэт с Вячеславом Добрыниным. Кто будет смотреть?» — анонсирует программу Анастасия.

Подписчики, побывавшие на записи программы, признались, что выступление Макеевой было незабываемым. И пообещали артистке еще раз посмотреть номер в записи.

Кстати, не так давно Анастасия взбудоражила Instagram своим снимком без одежды — ее заменил букет ромашек. Позже звезда объяснила свое решение сфотографироваться обнаженной.

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Тэги:

«Три аккорда»Александр НовиковАлександр РозенбаумАнастасия МакееваМаксим АверинНиколай Фоменко

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«Замечательный мужик»: Николай Фоменко уткнулся в декольте Макеевой
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