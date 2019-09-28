«Навсегда в наших сердцах»: в Госдуме выразили соболезнования родным Захарова

В парламенте отметили, что режиссер обладал уникальным даром.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным, близким и коллегам Марка Захарова, ушедшего из жизни 28 сентября.

По словам политика, покойный был потрясающим педагогом, а также обладал уникальным даром открывать таланты.

«Марк Анатольевич стал значимой частью истории отечественного театра и кино. Он обладал огромной работоспособностью и уникальным даром открывать таланты. Среди учеников и последователей творческой школы Марка Анатольевича Захарова – всенародно любимые актеры, известные режиссеры», — говорится в заявлении Володина, опубликованного в Instagram аккаунте Госдумы.

Политик напомнил что Захаров активно занимался общественной и политической деятельностью и был избран народным депутатом СССР.

«Светлая память о Марке Анатольевиче Захарове навсегда останется в наших сердцах», — заключил Володин.

Напомним, ранее свои соболезнования семье режиссера выразил президент Владимир Путин.

Напомним, Захаров скончался утром 28 сентября после продолжительной болезни. Место похорон артиста пока неизвестно, однако театр просит о похоронах на Новодевичьем кладбище. Кроме того, театр «Ленком» предложили назвать в честь великого театрального деятеля.