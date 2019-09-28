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Театр «Ленком» могут назвать в честь Марка Захарова

В Мосгордуме полагают, что режиссер внес неоценимый вклад в развитие театрального искусства.

Театр «Ленком» могут назвать в честь Марка Захарова
Фото:Globallookpress.com

Депутат Мосгордумы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России Евгений Герасимов предложил назвать Ленком именем Марка Захарова.

«Марк Анатольевич является выдающимся деятелем культуры, создавшим уникальный театр и внесшим огромный вклад в развитие нашего российского репертуарного театра. Он обладатель всех орденов за заслуги перед Отечеством. Я считаю, что переименование Ленкома в театр его имени будет справедливым решением. Потому что он его создатель», — приводит слова политика радио «Комсомольская правда».

Напомним, знаменитый режиссер ушел из жизни 28 сентября. Деятель искусства долго болел и несколько раз был госпитализирован. На момент смерти Захарову было 85 лет.

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Театр «Ленком» могут назвать в честь Марка Захарова
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