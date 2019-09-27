Юлия Высоцкая порыбачила в джинсовом костюме и резиновых сапогах

Будь то обычный поход в кафе, прогулка по городу или даже отдых за городом, Юлия Высоцкая всегда элегантная и стильная. Это постоянно отмечают поклонники актрисы в социальной сети Instagram. Очередной пост звезды в Сети еще раз подтверждает эти мнения.

На этот раз звезда поделилась снимком с рыбалки. На нее Юлия Высоцкая приехала в модном джинсовом костюме. Но все же хотя бы пара необходимых атрибутов для ловли рыбы у нее имелось – высокие до колен резиновые сапоги и, собственно, удочка. Артистка выглядит абсолютно счастливой и, похоже, получила от отдыха настоящее удовольствие.

Подписчики оценили образ звезды и интересовались, где именно решила порыбачить их любимица, и получилось ли у звезды поймать рыбу.

«Рыбачка- Соня не знаю, но Рыбачка- Юлия очень даже ничего!!!» — отмечает фанатка.

Напомним, не так давно Юлия Высоцкая призналась, что она настоящая перфекционистка и рассказала о своем непростом характере.