«Городской шик»: Высоцкая посетила таллинское кафе в стильном образе

Актриса Юлия Высоцкая вместе со своим мужем, режиссером Андреем Кончаловским, провела несколько приятных дней в Таллине. Гастроли она совместила с прогулками по старинной части города. Здесь супруги зашли в уютное кафе, где выпили по чашечке кофе с молоком.

Юлия и Андрей подобрали гармоничный семейный look в стиле «городской шик». В одежде у пары превалировал синий цвет. Андрей сделал акцент на шарфе, подобрав к своему довольно классическому образу ярко-желтый аксессуар. Юлия решила обойтись без цветовых пятен.

Особого внимания заслуживает обувь четы. Оба супруга надели лакированные зеленые туфли. И если у Юли они оказались классическими, то у Андрея на ногах – совершенно экстраординарная модель за счет цветового решения. На месте крепления шнурка на туфлях нанесены красные кляксы.

Заметим, что сумку актриса выбрала по последнему писку моды. Как рассказал Teleprogramma.pro стилист Сергей Никулин, этой осенью и зимой очень актуальны крупные модели с выбитой клеткой. Именно такая оказалась в руках у Юлии.