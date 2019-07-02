Корчевников объяснил, почему набрал лишний вес

В новом выпуске программы «Судьба человека» гостьей стала Александра Яковлева. Звезда фильмов «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» лечится от рака. Актриса призналась, что врачи отводили ей три месяца жизни, но в итоге она прожила ещё два года.

Во время лечения Яковлева похудела на 20 килограммов. Откровенность актрисы подтолкнула Бориса Корчевникова к признанию. Долгое время журналист не комментировал собственные лишние килограммы и старался не замечать возмущение зрителей. Ведущий поделился, что тоже набрал вес из-за заболевания.

«Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой», — рассказал Борис Корчевников.

Александра Яковлева была впечатлена словами ведущего. Она предложила основать организацию, которая помогала бы людям лечиться от опасных болезней. Актриса также позвала бы Дарью Донцову и специалистов по онкологическим заболеванием. Корчевников одобрил эту идею.

Ведущий передачи «Судьба человека» так и не раскрыл, что стало причиной болезни. Напомним, несколько лет назад у Бориса Корчевникова диагностировали опухоль мозга. После операции журналист смог побороть недуг. Теперь он занимается помощью онкобольным и благотворительностью.