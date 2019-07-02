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Корчевников объяснил, почему набрал лишний вес

Журналист относится к нападкам хейтеров с улыбкой.

Корчевников объяснил, почему набрал лишний вес
Борис Корчевников. Фото: globallookpress

В новом выпуске программы «Судьба человека» гостьей стала Александра Яковлева. Звезда фильмов «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» лечится от рака. Актриса призналась, что врачи отводили ей три месяца жизни, но в итоге она прожила ещё два года.

Борис Корчевников. Фото
Борис Корчевников долго не раскрывал причину лишнего веса. Кадр из передачи «Судьба Человека»

Во время лечения Яковлева похудела на 20 килограммов. Откровенность актрисы подтолкнула Бориса Корчевникова к признанию. Долгое время журналист не комментировал собственные лишние килограммы и старался не замечать возмущение зрителей. Ведущий поделился, что тоже набрал вес из-за заболевания.

«Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой», — рассказал Борис Корчевников.

Александра Яковлева была впечатлена словами ведущего. Она предложила основать организацию, которая помогала бы людям лечиться от опасных болезней. Актриса также позвала бы Дарью Донцову и специалистов по онкологическим заболеванием. Корчевников одобрил эту идею.

Ведущий передачи «Судьба человека» так и не раскрыл, что стало причиной болезни. Напомним, несколько лет назад у Бориса Корчевникова диагностировали опухоль мозга. После операции журналист смог побороть недуг. Теперь он занимается помощью онкобольным и благотворительностью.

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"Судьба человека"Александра ЯковлеваБорис Корчевниковборьба с болезньюлишний вес

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Корчевников объяснил, почему набрал лишний вес
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