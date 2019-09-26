Оболдина рассказала о тете, которая трудится мэром Кыштыма

Актриса Инга Оболдина стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии речь зашла о малой родине звезды. Оболдина родилась в небольшом городке Кыштым в Челябинской области.

Алла Довлатова поинтересовалась, не звонят ли ей чиновники с малой родины и не просят о помощи. «Ну, например, мэр Кыштыма с какой-нибудь просьбой не звонит?» — спросила ведущая. «Конечно звонит. С учетом, что это моя тетя», — заявила Инга Оболдина.

Оказывается, сейчас в городе в запущенном состоянии находится бывший Дворец пионеров. Требуются немалые средства на реконструкцию здания. Оболдина выразила надежду, что деньги на дорогостоящий ремонт найдутся, потому что чиновники из администрации столько средств сами не соберут.

«Помогите у кого доброе сердце. Здание очень красивое. Кстати, я очень люблю свою тетю. Однажды она сказала: «Один в поле воин» и стала мэром города. За это ее стоит уважать», — заметила Инга Оболдина.