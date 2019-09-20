Довлатова о состоянии Заворотнюк: «Все, что говорилось раньше – вранье»

Чего только не пришлось слышать и читать в последние дни о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Некоторые звезды утверждают, что многое из этого неправда.

Накануне пришли известия: врачи вывели Настю из медикаментозной комы. Актрису перевели из реанимации в обычную палату. Ее состояние оценивается как стабильное. По словам медиков, отек мозга уменьшился. При этом также появились данные, что Анастасия и не была в коме.

Конечно, мы все радуемся за Настю и надеемся на ее скорейшее выздоровление. Но вот вопрос: кому нужно было все это время раздувать нездоровый ажиотаж вокруг ее болезни, преувеличивать тяжесть состояния актрисы и нагнетать обстановку?

Алла Довлатова: «Подождем, пока Петр сообщит все сам»

Мы позвонили Алле Довлатовой, которая гневно высказалась о тех, кто «пиарится» на состоянии здоровья Насти, и попросили прокомментировать новости об улучшении здоровья актрисы. Алла, гневно обрушившаяся на Андрея Разина, дала понять, что не разделяет нашего стремления информировать своих читателей:

«Я знаю, что все, что говорилось раньше, было враньем… Пока Петр (муж Анастасии, фигурист Петр Чернышев — Прим. ред.) не сообщил все сам… Они хотят, чтобы об этом не писали».

Армен Гаспарян: «Порадуюсь, когда Анастасия выйдет из больницы»

Известный журналист, публицист, общественный деятель Армен Гаспарян на наш вопрос – радуют ли его новости об улучшении здоровья Заворотнюк? – ответил:

«Я порадуюсь, когда Анастасия выйдет из больницы. Вот эти все «новости» со ссылкой непонятно на кого доверия не вызывают. Еще пару дней назад была информация о том, что предлагалось якобы 3 миллиона рублей за то, чтобы кто-то подпольно снял, как Заворотнюк лежит в больнице… Я, конечно, понимаю – всем нужны просмотры, репосты, лайки и другие составляющие современного медиа-пространства. Но все равно какая-то грань должна существовать. Нужно же людьми оставаться».

«У человека тяжелый диагноз»

Армен Гаспарян убежден, что в погоне за популярностью многие издания уже не стремятся соблюдать этические нормы:

«У человека тяжелый диагноз – безотносительно того, была она в коме или не была. К сожалению, многие журналисты сегодня считают, что нарушение всех этических правил общества является нормой. Мне, как человеку, который больше 20 лет работает в прямом эфире, наблюдать за этим, извините, противно».

Что ж, мы, конечно, понимаем и разделяем позицию и Аллы Довлатовой, и Армена Гаспаряна, и родных Анастасии, и тысяч других неравнодушных людей. И все же – откуда-то люди должны черпать информацию? Именно поэтому мы всегда стараемся дозвониться до близких и друзей наших любимых артистов – чтобы преподносить читателю только достоверные данные, «из первых рук».

Но, по всей видимости, нам всем сейчас остается только ждать, что скажут самые близкие Анастасии Заворотнюк. Возможно, они сочтут нужным сделать официальное заявление о состоянии здоровья актрисы, чтобы несколькими фразами перечеркнуть все домыслы и предположения.

Кстати

Не так давно появились слухи о том, что фигурист Петр Чернышев, муж Анастасии Заворотнюк, якобы отменил свои выступления из-за болезни жены. Это тоже оказалось выдумкой. Представитель продюсерской компании Navka Show Егор Разумовский сообщил нашему корреспонденту: «Чернышев будет участвовать во всех заявленных представлениях. О смене на данный момент речи не идет». И мы очень рады, что ситуация вроде как налаживается. Болеем за любимую актрису!