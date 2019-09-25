«Я в восторге!»: Настя Ивлеева поделилась с поклонниками важным событием

Телеведущая оказалась номинирована на премию «ТЭФИ» сразу в двух номинациях.

Анастасия Ивлеева поделилась с подписчиками важной для себя новостью. Ее авторская программа AgentShow, которую девушка изначально запустила на YouTube, оказалась в числе финалистов главной телевизионной премии страны.

Шоу, которое сейчас выходит на телеканале «Пятница!», вошло в тройку претендентов на получение статуэтки в категории «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма». А сама Анастасия стала номинантом в категории «Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма».

Анастасия отреагировала на новость эмоционально: «Я не могу сдержать эмоций, друзья!». Она уточнила, что оказалась в тройке финалистов в двух номинациях и добавила: «Я в шоке! Я в восторге! Я плачу!».

Церемония вручения премии «ТЭФИ-2019» пройдет 2 октября в Москве. «Теперь я точно могу сказать, 2 октября я поборюсь за ТЭФИ», — поделилась Ивлеева со своими подписчиками.