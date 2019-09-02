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Дочь Толкалиной и Кончаловского испытывала дискомфорт из-за звездного происхождения

По словам Марии Михалковой-Кончаловской, ей часто приходилось примерять психологические маски.

Дочь Толкалиной и Кончаловского испытывала дискомфорт из-за звездного происхождения
Мария Михалкова-Кончаловская часто страдала из-за звездного статуса родителей/https://www.instagram.com/welcometomaria/

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская в Instagram призналась, что звездное происхождение порой играло с ней злые шутки. Девушке приходилось примерять на себе так называемые психологические маски. Как она заметила, они присущи не только двуличным людям. Это часть жизни каждого человека.

Как считает Мария Михалкова-Кончаловская, психологические маски чем-то напоминают многоуровневую игру. Там царят свои правила, алгоритмы поведения.

«Невозможно быть искренним и добрым с каждым прохожим. Таких людей один небезызвестный писатель называл — идиотами… Каждый день мы примеряем на себя разные маски, в зависимости от целей… Это образ, который презентуется окружающим вместо собственного Я», — заметила девушка.

Мария Михалкова-Кончаловская призналась, что часто она считала себя лучше, чем есть на самом деле. Ей хотелось, чтобы ее считали другой. Сейчас девушка старается избавиться от психологического паттерна и общаться со своими подписчиками искренне. Дочь знаменитостей уверена, что лучше направлять энергию на саморазвитие и на борьбу с комплексами и страхами.

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Егор КончаловскийЛюбовь ТолкалинаМария Михалкова-Кончаловская

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Дочь Толкалиной и Кончаловского испытывала дискомфорт из-за звездного происхождения
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