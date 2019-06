Трамп ответил на обвинение в изнасиловании 23-летней давности

Начиная с 2016 года, действующего главу США Дональда Трампа женщины около 20 раз обвиняли в сексуальном насилии или домогательствах. Накануне о неправомерном поведении президента рассказала еще одна американка. Речь идет о популярной в США журналистке Джин Кэрролл.

Она готовит к выпуску книгу под названием «Зачем нам нужны мужчины». В ней колумнист и описала тот случай, связанный с Трампом, в мельчайших деталях. По ее словам, это случилось 23 года назад в одном из универмагов.

This is the story behind E. Jean Carroll’s account of her alleged encounter with Donald Trump in a Bergdorf Goodman dressing room more than two decades ago https://t.co/YsoiLpnY9s

