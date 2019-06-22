Трамп ответил на обвинение в изнасиловании 23-летней давности

Такое заявление сделала американская журналистка. По ее словам, нынешний президент приставал к ней в примерочной универмага.

Начиная с 2016 года, действующего главу США Дональда Трампа женщины около 20 раз обвиняли в сексуальном насилии или домогательствах. Накануне о неправомерном поведении президента рассказала еще одна американка. Речь идет о популярной в США журналистке Джин Кэрролл.

Она готовит к выпуску книгу под названием «Зачем нам нужны мужчины». В ней колумнист и описала тот случай, связанный с Трампом, в мельчайших деталях. По ее словам, это случилось 23 года назад в одном из универмагов.

This is the story behind E. Jean Carroll’s account of her alleged encounter with Donald Trump in a Bergdorf Goodman dressing room more than two decades ago https://t.co/YsoiLpnY9s — New York Magazine (@NYMag) 22 июня 2019 г.

Она утверждает, что была знакома с нынешним президентом США уже в 90-е годы прошлого века. Под предлогом Трамп затащил ее в примерочную магазина и изнасиловал. Тогда Кэролл ударила его коленом и убежала. Издание New York Magazine опубликовало этот отрывок из книги, а фото автора поместило на обложку. Колумнист отметила, что не стала обращаться в полицию из-за отсутствия доказательств. О случившемся она рассказала лишь двум близким людям.

На столь серьезное обвинение быстро отреагировал Дональд Трамп. Президент заявил, что даже не знаком с журналисткой. Все обвинения он отрицает, а ее слова объясняет двумя факторами – попыткой привлечь внимание к своей книге, а также происками Демократической партии США, пишет РИА Новости.

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«Если у кого-то есть информация, что Демократическая партия работает с госпожой Кэрролл или New York Magazine, пожалуйста, сообщите нам об этом как можно скорее. Мир должен знать, что происходит на самом деле», — заявил президент Соединенных Штатов Америки.