Месси мог получить травму в матче с «Вильярреалом»

«Барселона» 24 сентября принимала у себя «Вильярреал» в матче 6-го тура Ла Лиги. Одержав победу со счетом 2:1, подопечные Эрнесто Вальверде набрали 10 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице.

Впервые за сезон с первых минут матча на поле присутствовал Лионель Месси, который днем ранее был назван лучшим футболистом мира 2019 года по версии ФИФА. При нем на 6-ой минуте Гризманн забил первый гол в ворота «Вильярреала», а на 15-й минуте отличился Артур.

Единственный ответный мяч в ворота каталонского клуба гости отправили под конец второго тайма, а Месси уже тогда, вероятно, понимал, что не сможет продолжить игру. В перерыве он был заменен на Дембеле и эксперты подозревают, что замена была вызвана новой травмой.

Повреждение аргентинский футболист мог получить в середине первой половины матча, когда против него сфолил Замбо-Ангисса. Между тем, тот факт, что после столкновения Лео еще долго продержался на поле, оставляет надежду на то, что угрозы его здоровью нет.