Лионель Месси снова объявлен лучшим футболистом мира

Международная футбольная федерация в очередной раз объявила лучших игроков сезона. FIFA провела специальную церемонию на сцене знаменитого театра Ла Скала в Милане.

Лучшим футболистом прошедшего сезона был назван Лионель Месси. 32-летний игрок сборной Аргентины и испанского клуба «Барселона» стал победителем в номинации уже в шестой раз. Ранее он получал награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. В этот раз за звание лучшего с ним боролись вечный соперник Криштиану Роналду и Вирджил Ван Дейк. Первыми Месси поздравили его жена Антонелла Рокуццо и двое сыновей. Они поднялись на сцену после вручения награды.

Лучшим тренером FIFA назвала наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, а награду за самый красивый гол присудила 18-летнему форварду команды «Дебрецен» из Венгрии Даниэлю Жори.