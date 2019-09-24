ЗВЕЗДЫ

Лионель Месси снова объявлен лучшим футболистом мира

Аргентинский футболист опять обошел Роналду по версии FIFA.

Лионель Месси снова объявлен лучшим футболистом мира
Лионель Месси получил награу FIFA в шестой раз. Фото: www.imago-images.de

Международная футбольная федерация в очередной раз объявила лучших игроков сезона. FIFA провела специальную церемонию на сцене знаменитого театра Ла Скала в Милане. 

Футболиста поздравили жена и двое сыновей
Футболиста поздравили жена и двое сыновей. Фото: www.imago-images.de

Лучшим футболистом прошедшего сезона был назван Лионель Месси. 32-летний игрок сборной Аргентины и испанского клуба «Барселона» стал победителем в номинации уже в шестой раз. Ранее он получал награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. В этот раз за звание лучшего с ним боролись вечный соперник Криштиану Роналду и Вирджил Ван Дейк. Первыми Месси поздравили его жена Антонелла Рокуццо и двое сыновей. Они поднялись на сцену после вручения награды. 

Лучшим тренером FIFA назвала наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, а награду за самый красивый гол присудила 18-летнему форварду команды «Дебрецен» из Венгрии Даниэлю Жори. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

FIFAКриштиану РоналдуЛионель Мессинаградафутболфутболист
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лионель Месси снова объявлен лучшим футболистом мира
Интересно?
Поделись с друзьями: