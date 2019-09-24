Месси включил Роналду в тройку лучших футболистов мира

Во вторник, 24 сентября, стало известно имя лучшего игрока мира 2019 года по версии ФИФА. В голосовании участвовали капитаны сборных, участвующих в соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола, и на этот раз титул достался игроку «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

Сам Месси, между тем, голосовал за других своих коллег. Как сообщило испанское издание AS, он присудил пять очков сенегальцу Садио Мане из «Ливерпуля», два очка форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду и одно — голландцу Фрэнки де Йонгу из «Барселоны».

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Что касается Роналду, то он не считает Месси одним из лучших. Его тройка оказалась такой: первое место — голландский защитник Маттейс де Лигт («Ювентус»), второе место — Фрэнки де Йонг, третье место — Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

В итоге вторым после Месси стал защитник «Ливерпуля» голландец Вирджил ван Дейк. Но многие футбольные эксперты полагают, что именно он был достоин первого места. В частности, бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон называет прошедшее голосование «абсолютной шуткой». По его мнению, Лионель за минувший год не совершил ничего героического.

«Он сделал то, что делает каждый сезон. Он не вывел их на другой уровень. Он не помог им выиграть Лигу чемпионов — добиться того, чего хотела «Барселона», — приводит слова футбольного эксперта издание Metro.