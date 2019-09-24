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Александр Кокорин, будучи в колонии, получал штрафы от ГИБДД

Супруга футболиста совершила несколько нарушений на его автомобиле.

Александр Кокорин, будучи в колонии, получал штрафы от ГИБДД
Штрафы из ГАИ - меньшая из проблем Александра Кокорина. Фото: Komsomolskaya Pravda

Пока скандальный футболист Александр Кокорин отбывал наказание в колонии, сотрудники ГИБДД накидывали ему штрафы. Не просто так, разумеется. Машина, зарегистрированная на спортсмена, попадала в поле зрения умных камер госавтоинспекции в качестве нарушителя. Чаще всего автомобиль, который водила супруга Кокорина, попадался на превышении скорости.

Как сообщает канал Рен-ТВ, у футболиста «Зенита» накопилось 47 штрафов на общую сумму 29 500 рублей. Большую часть из них он якобы уже оплатил.

Напомним, 17 сентября Александр Кокорин и его товарищ Павел Мамаев вышли из колонии по УДО. 11 месяцев спортсмены провели в заключении из-за драки с чиновником, которую устроили в Москве. Во время судебного заседания мужчины раскаялись в содеянном, но всё же получили реальные сроки. Правда, на зоне они пребывали относительно недолго. Что касается Кокорина, «Зенит» заключил с ним новый контракт после освобождения. Мамаеву с «Краснодаром» так не повезло.

А вам часто приходят штрафы от ГИБДД?

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Александр КокоринГИБДДДарья ВалитоваМамаев и Кокоринштрафы
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Александр Кокорин, будучи в колонии, получал штрафы от ГИБДД
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