Мамаев и Кокорин в хорошем настроении вышли на свободу

Утром 17 сентября на свободу из колонии в Белгородской области вышли футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев. Спортсменов освободили из заключения по УДО. Таким образом, в неволе футболисты пробыли 11 месяцев.

Общаться с журналистами никто из получивших свободу не стал. Кокорин и Мамаев быстрым шагом покинули помещение и спешно спрятались в припаркованном у входа «Гелендвагену». Адвокат освобожденных Юрий Падалко, тем временем, рассказал, что отмечающий сегодня день рождения Павел Мамаев продолжит играть в составе «Краснодара» — в клубе передумали расторгать контракт со спортсменом. Александр Кокорин накануне заключил с «Зенитом» новый договор.

Отметим, что из колонии оба футболиста вышли в хорошем расположении духа. Кокорин покинул место заключения бодрым шагом, на его лице виднелась улыбка. Мамаев шел к черной машине немного медленнее. Оба были облачены в черное.

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Напомним, спортсменов Кокорина и Мамаева, а также их друга Александра Протасовицкого обвиняли в избиении главы Минпромторга Дениса Пака стулом. В ходе заседания футболисты неоднократно признавались, что раскаиваются в содеянном и очень скучают по семьям, но оправдательного приговора никто из участников потасовки не услышал.