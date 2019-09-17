Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом»

Еще до выхода футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева футбольные болельщики живо интересовались тем, как будет развиваться их футбольная карьера. Первые новости о контрактах спортсменов появились уже в момент их освобождения.

Так, адвокат Александра Кокорина сообщил, что футболист уже успел заключить новый контракт с командой «Зенит». Юрий Падалко отметил, что трудовое соглашение с форвардом клуб подписал еще накануне освобождения, и спортсмен вернется в состав петербургской команды. Адвокат также подчеркнул, что Кокорин может успеть сыграть за клуб до зимы.

Что касается Павла Мамаева, то известно, что у него продолжает действовать контракт с «Краснодаром». При этом ранее сообщалось, что клуб хотел разорвать договор. Падалко отказался комментировать отношения Павла с командой.

Teleprogramma.pro связалась с представителями «Краснодара». Однако пресс-атташе клуба также не прояснил ситуацию. «На данный момент клуб не комментирует эту информацию», — заявил Юрий Тихий. Он также добавил, что никто из сотрудников «Краснодара» не сможет ответить на вопрос о контракте. «Если хотите, обращайтесь к игроку», — посоветовал пресс-атташе.