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Александр Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» в зимнем сезоне игр

Создатели телепередачи приняли извинения знатока.

Александр Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» в зимнем сезоне игр
Александр Друзь, один из самых известных магистров «Что? Где? Когда?» остался вне игры почти на год. Фото: Maxim Burlak/Russian Look

Неподражаемый Александр Друзь вернется в игру «Что? Где? Когда?». Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ», в анонсе осеннего сезона. Производители популярной передачи отметили, что учли извинения, принесенные известным игроком, да и прошло уже достаточно времени. Однако до конца сезона Друзь не появится за столом интеллектуального шоу — в составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семёнова.

Напомним, в начале года разгорелся скандал: редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что Александр Друзь пытался выведать у него ответы на вопросы телешоу, в котором собирался принять участие. Выигрыш, который знаток получил бы в случае своей победы, он якобы обещал разделись с Бером пополам. Руководство Первого канала убрало обоих фигурантов скандала из эфира. Позже Друзь извинился перед Клубом знатоков за этот инцидент, но вопрос о его возвращении в «Что? Где? Когда?» всё равно завис в воздухе.

Теперь же 64-летний эрудит, наконец, вернется за круглый стол. Зрители увидят его в зимнем сезоне игр.

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«Что? Где? Когда?»Александр ДрузьПервый каналтелешоу
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Александр Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» в зимнем сезоне игр
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