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Возвращение в телеэфир Александра Друзя под большим вопросом

Источник на телевидении сообщил радиостанции «Говорит Москва», что магистр «Что? Где? Когда?» вряд ли в ближайшем будущем окажется за привычным для себя игровым столом под софитами камер.

Возвращение в телеэфир Александра Друзя под большим вопросом
Александр Друзь. фото: globallookpress

Недавно Александр Друзь извинился за скандал, который произошёл между ним и Ильей Бером. В феврале Первый канал убрал обоих из эфира после скандального заявления редактора программы «Кто хочет стать миллионером?». Бер рассказывал прессе, что магистр игры «Что? Где? Когда?» хотел провернуть махинацию и выведать у него ответы на вопросы шоу «Кто хочет стать миллионером?», в котором собирался принять участие.  По словам редактора телевикторины, Друзь предложил впоследствии разделить выигрыш напополам.

Александр Друзь. фото: globallookpress
Александр Друзь. фото: globallookpress

Радиостанция «Говорит Москва» взяла интервью у источника, работающего в «Останкино». Тот заявил, что о возвращении в эфир Александра Друзя нет никакой речи, поскольку магистр так и не извинился непосредственно перед телеканалом.

«Это было покаяние не перед ТВ. Из этого следует, что в эфир сейчас он не вернётся», — сообщил инсайдер.

Напомним, Александр извинился лишь перед международной ассоциацией клуба «Что? Где? Когда?». Друзь заявил, что сожалеет о испорченной репутации компании.

После вывода из телеэфира, магистр «Что? Где? Когда?» активно занимается бизнесом и сторонними проектами. При этом Александр Друзь продолжает готовить молодых игроков к соревнованиям в клубе знатоков. Также он выпустил две книги – детскую сказку и краеведческое издание.

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Тэги:

«Что? Где? Когда?»Александр ДрузьИлья БерКто хочет стать миллионеромПервый канал
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Возвращение в телеэфир Александра Друзя под большим вопросом
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