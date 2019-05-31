Возвращение в телеэфир Александра Друзя под большим вопросом

Источник на телевидении сообщил радиостанции «Говорит Москва», что магистр «Что? Где? Когда?» вряд ли в ближайшем будущем окажется за привычным для себя игровым столом под софитами камер.

Недавно Александр Друзь извинился за скандал, который произошёл между ним и Ильей Бером. В феврале Первый канал убрал обоих из эфира после скандального заявления редактора программы «Кто хочет стать миллионером?». Бер рассказывал прессе, что магистр игры «Что? Где? Когда?» хотел провернуть махинацию и выведать у него ответы на вопросы шоу «Кто хочет стать миллионером?», в котором собирался принять участие. По словам редактора телевикторины, Друзь предложил впоследствии разделить выигрыш напополам.

Радиостанция «Говорит Москва» взяла интервью у источника, работающего в «Останкино». Тот заявил, что о возвращении в эфир Александра Друзя нет никакой речи, поскольку магистр так и не извинился непосредственно перед телеканалом.

«Это было покаяние не перед ТВ. Из этого следует, что в эфир сейчас он не вернётся», — сообщил инсайдер.

Напомним, Александр извинился лишь перед международной ассоциацией клуба «Что? Где? Когда?». Друзь заявил, что сожалеет о испорченной репутации компании.

После вывода из телеэфира, магистр «Что? Где? Когда?» активно занимается бизнесом и сторонними проектами. При этом Александр Друзь продолжает готовить молодых игроков к соревнованиям в клубе знатоков. Также он выпустил две книги – детскую сказку и краеведческое издание.