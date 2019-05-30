Александр Друзь извинился за мошеннический скандал на шоу «Кто хочет стать миллионером?»

После скандала между Александром Друзем и Ильёй Бером, работающим редактором в шоу «Кто хочет стать миллионером?», члены Международной ассоциации клуба «Что? Где? Когда?» собрались, чтобы решить судьбу магистра. В начале февраля Бер объявил, что Друзь согласился на его провокационное предложение. Конкретнее — магистр игры был не против заранее узнать ответы на вопросы телевикторины, а затем разделить выигрыш в три миллиона рублей пополам. И якобы изначально эта идея принадлежала ему самому, а Бер лишь откликнулся позже, желая продемонстрировать общественности истинное лицо популярного «знатока».

Сегодня Международная ассоциация клуба знатоков опубликовала отчет, в котором привела слова магистра. Александр Друзь извинился перед клубом «Что? Где? Когда?».

«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации ассоциации «Что? Где? Когда?» – написал Александр Друзь.

Также члены ассоциации решали, стоит ли оставлять магистра вице-президентом клуба знатоков. После голосования Друзя не лишили должности. Александр также возглавлял комиссию по этике в «элитарном клубе», но после скандала эту структуру решили расформировать.

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Неизвестно, хочет ли Александр Друзь вернуться в телеэфир на Первом канале. После скандала он решил уйти на пенсию и попутно заняться подготовкой молодых ребят к участиям в разных играх под эгидой Международной ассоциации клуба «Что? Где? Когда?». Также Друзь за срок отсутствия в телевизоре успел выпустить две книги и сняться в клипе группы «Кирпичи».