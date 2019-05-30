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Александр Друзь извинился за мошеннический скандал на шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Магистр передачи «Что? Где? Когда?» сожалеет, что нанёс ущерб репутации клубу знатоков.

Александр Друзь извинился за мошеннический скандал на шоу «Кто хочет стать миллионером?»
Александр Друзь. фото: globallookpress

После скандала между Александром Друзем и Ильёй Бером, работающим редактором в шоу «Кто хочет стать миллионером?», члены Международной ассоциации клуба «Что? Где? Когда?» собрались, чтобы решить судьбу магистра. В начале февраля Бер объявил, что Друзь согласился на его провокационное предложение. Конкретнее — магистр игры был не против заранее узнать ответы на вопросы телевикторины, а затем разделить выигрыш в три миллиона рублей пополам. И якобы изначально эта идея принадлежала ему самому, а Бер лишь откликнулся позже, желая продемонстрировать общественности истинное лицо популярного «знатока».

Сегодня Международная ассоциация клуба знатоков опубликовала отчет, в котором привела слова магистра. Александр Друзь извинился перед клубом «Что? Где? Когда?».

«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации ассоциации «Что? Где? Когда?» – написал Александр Друзь.

Также члены ассоциации решали, стоит ли оставлять магистра вице-президентом клуба знатоков. После голосования Друзя не лишили должности. Александр также возглавлял комиссию по этике в «элитарном клубе», но после скандала эту  структуру решили расформировать.

Неизвестно, хочет ли Александр Друзь вернуться в телеэфир на Первом канале. После скандала он решил уйти на пенсию и попутно заняться подготовкой молодых ребят к участиям в разных играх под эгидой Международной ассоциации клуба «Что? Где? Когда?». Также Друзь за срок отсутствия в телевизоре успел выпустить две книги и сняться в клипе группы «Кирпичи».

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Александр Друзь извинился за мошеннический скандал на шоу «Кто хочет стать миллионером?»
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