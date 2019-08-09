ЗВЕЗДЫ

Мельникова позаимствовала костюм у Смольянинова ради фотосъёмки

Восемь месяцев назад актриса стала мамой во второй раз. Однако забота о малыше не мешает ей заниматься собственной карьерой.

Мельникова позаимствовала костюм у Смольянинова ради фотосъёмки
Дарья Мельникова (Фото: Instagram.com/melnikovadsh)

27-летняя Дарья Мельникова, которую многие помнят по роли спортсменки Жени Васнецовой в ситкоме «Папины дочки», поделилась на личной страничке в Instagram свежими кадрами из недавней черно-белой фотосессии. Девушка продемонстрировала плоды своего похудения — супруга Артура Смольянинова практикует йогу и заботится о своем здоровье. Ранее Дарья уже демонстрировала продольный шпагат на одной из разминок.

Примечательно, что для фотосессии Мельникова позаимствовала костюм мужа. Широкие брюки актриса подпоясала ремешком, не забыв прихватить из гардероба пиджак. Вместо мужской сорочки Дарья примерила облегающий топ, сделав акцент на талии.

«Бодипозитивные фотки… Костюм мужа, сняли за 40 минут. На самом деле, я так классно потанцевала!!» — отметила Дарья.

В одном из недавних интервью актриса призналась: заботиться о сыновьях ей помогают бабушки. Первая беременность далась Мельниковой нелегко. Она ушла в декрет за три дня до родов. Мельникова просто не могла отказаться от съемок и репетиций. Актриса боялась изолированности. Однако потом она по-другому взглянула на ситуацию. Ведь поначалу Дарья не ощущала привязанности к первенцу. Эта «космическая любовь» возникла не сразу.

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Артур СмольяниновДарья МельниковаЗвездные дети

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Мельникова позаимствовала костюм у Смольянинова ради фотосъёмки
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