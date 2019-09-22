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Максакова объяснила, почему не общается с матерью Вороненкова

После гибели беглого экс-депутата 70-летняя женщина ни разу не видела своего внука, сына оперной дивы Ивана.

Максакова объяснила, почему не общается с матерью Вороненкова
Денис Вороненков, Мария Максакова. Фото: globallookpress

После того, как в Киеве был застрелен Денис Вороненков, Мария Максакова осталась жить на Украине. Мать беглого экс-депутата Госдумы ни разу не видела общего сына пары и решила встретиться с невесткой, чтобы поговорить откровенно.

В апреле маленькому Ивану исполнилось три года. На встречу 70-летняя Людмила Николаевна приехала в компании первой супруги Вороненкова Светланы Макеенко, с которой осталась в хороших отношениях.

Разговора по душам у женщин не вышло. Максакова призналась, что не хочет разрешать бабушке общаться с мальчиком. Она даже выбросила пакет с игрушками, которые мать Вороненкова как-то собрала для ребенка.

«Кто знает, что она туда напихала. Может, споры сибирской язвы», – высказалась певица.

За два года, прошедшие после убийства бывшего депутата, Людмила Николаевна неоднократно появлялась в эфире развлекательных шоу, на одном из которых обвинила Максакову в пристрастии к алкоголю и наркотикам. Исполнительница, со своей стороны, в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ заявила, что Вороненков не хотел общаться с матерью, и выдвинула встречные обвинения.

Мария Максакова и мать Вороненкова Людмила Николаевна. Кадр из программы «Новые русские сенсации» на НТВ

«Вы говорите, что хотите видеться с внуком. А ему это надо? Мой сын не нуждается в общении с бабушкой-алкоголичкой», – говорит Максакова.

Впрочем, никаких доказательств своих слов стороны конфликта не предъявили. Найти компромисс у женщин не получилось.

Напомним, из России Вороненков и Максакова уехали после возбуждения уголовного дела о рейдерских захватах в отношении депутата. Мужчину застрелили в марте 2017 года в центре украинской столицы. Как считает Мария, к этому причастен сотрудник СКР.

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Тэги:

Денис ВороненковМария МаксаковаНТВПрограмма "Новые русские сенсации"
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Максакова объяснила, почему не общается с матерью Вороненкова
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