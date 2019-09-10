Максакова резко поставила на место зевак на могиле Целиковской

Актриса пришла почтить память своей коллеги в день ее столетия.

Неожиданной историй поделился на своей странице в социальной сети Instagram актер Станислав Садальский, известный в Сети своими публикациями о коллегах. На тот раз он написал о том, что произошло на могиле Людмилы Целиковской, знаменитой советской актрисы 8 сентября, в день ее столетия.

Советская кинодива скончалась в 1992 году и была похоронена на Новодевичьем кладбище. Сначала навестить артистку пришли ее близкие: подруга Надежда Якунина, затем внук и еще одна приятельница. Затем артист пересказывает статью, опубликованную в «Экспресс газете». Затем пришла Людмила Максакова, которая несмотря на значительную разницу в возрасте, дружила с Целиковской. Беспардонные прохожие и обычные зеваки спрашивали у звезды, неужели, мол, Максакова была лично знакома с Целиковской.

«Вам-то какое дело?!» – жестко оборвала все расспросы Людмила Максакова.

Станислав Садальский отмечает, что сам он пришел к могиле несравненной Целиковской -ближе к ночи — днем, были назначены репетиции с Ниной Чусовой.