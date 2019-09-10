НОВОСТИ

Максакова резко поставила на место зевак на могиле Целиковской

Актриса пришла почтить память своей коллеги в день ее столетия.

Максакова резко поставила на место зевак на могиле Целиковской
Людмила Максакова. ФОТО: КП/ЕВГЕНИЯ ГУСЕВА

Неожиданной историй поделился на своей странице в социальной сети Instagram актер Станислав Садальский, известный в Сети своими публикациями о коллегах. На тот раз он написал о том, что произошло на могиле Людмилы Целиковской, знаменитой советской актрисы 8 сентября, в день ее столетия.

Советская кинодива скончалась в 1992 году и была похоронена на Новодевичьем кладбище. Сначала навестить артистку пришли ее близкие: подруга Надежда Якунина, затем внук и еще одна приятельница. Затем артист пересказывает статью, опубликованную в «Экспресс газете». Затем пришла Людмила Максакова, которая несмотря на значительную разницу в возрасте, дружила с Целиковской. Беспардонные прохожие и обычные зеваки спрашивали у звезды, неужели, мол, Максакова была лично знакома с Целиковской.

«Вам-то какое дело?!» – жестко оборвала все расспросы Людмила Максакова.

Станислав Садальский отмечает, что сам он пришел к могиле несравненной Целиковской -ближе к ночи — днем, были назначены репетиции с Ниной Чусовой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Актрисадень рожденияЛюдмила МаксаковаЛюдмила ЦеликовскаямогилаСтанислав Садальский

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Максакова резко поставила на место зевак на могиле Целиковской
Интересно?
Поделись с друзьями: