Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы Вороненкова

Уже более двух лет прошло с момента убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, однако дело до сих пор не раскрыто. При этом вдова парламентария Мария Максакова считает, что знает ответ на вопрос о том, кто убил ее мужа.

Оперная дива даже направила официальное обращение главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину, в котором она говорит о своих подозрениях. Максакова считает, что за смертью ее супруга стоит экс-глава отдела СКР Одинцовского района Московской области Денис Панаитов.

Дело в том, что бывшие приятели Вороненков и Панаитов всего за сутки до убийства депутата договорились о сделке по обмену недвижимости. Так, парламентарий отдавал следователю свою квартиру в Москва-Сити, а сотрудник СКР — элитное жилье в центре украинской столицы.

По словам оперной певицы, Денис Панаитов не выполнил свою часть договора. Кроме того, внезапно перестала выходить на связь дочь Вороненкова от первого брака — она выступала посредником при сделке.

Максакова отмечает, что в Сети есть запись того, где сотрудник СК признается в том, что он совершил преступление. Она попросила Бастрыкина учесть всю эту информацию и взять расследование убийства ее мужа под личный контроль, сообщает НТВ.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Мария Максакова смогла отсудить у бывшей жены Вороненкова недвижимость на миллиард рублей.