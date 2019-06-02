НОВОСТИ

Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы Вороненкова

По словам оперной дивы, к этому причастен сотрудник СКР.

Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы Вороненкова
Мария Максакова и Денис Вороненков / Global Look Press

Уже более двух лет прошло с момента убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, однако дело до сих пор не раскрыто. При этом вдова парламентария Мария Максакова считает, что знает ответ на вопрос о том, кто убил ее мужа.

Оперная дива даже направила официальное обращение главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину, в котором она говорит о своих подозрениях. Максакова считает, что за смертью ее супруга стоит экс-глава отдела СКР Одинцовского района Московской области Денис Панаитов.

Дело в том, что бывшие приятели Вороненков и Панаитов всего за сутки до убийства депутата договорились о сделке по обмену недвижимости. Так, парламентарий отдавал следователю свою квартиру в Москва-Сити, а сотрудник СКР — элитное жилье в центре украинской столицы.

По словам оперной певицы, Денис Панаитов не выполнил свою часть договора. Кроме того, внезапно перестала выходить на связь дочь Вороненкова от первого брака — она выступала посредником при сделке.

Максакова отмечает, что в Сети есть запись того, где сотрудник СК признается в том, что он совершил преступление. Она попросила Бастрыкина учесть всю эту информацию и взять расследование убийства ее мужа под личный контроль, сообщает НТВ.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Мария Максакова смогла отсудить у бывшей жены Вороненкова недвижимость на миллиард рублей.

Вам может быть интересно:

Максакова отсудила у бывшей жены Вороненкова недвижимость на миллиард рублей Мария Максакова заявила, что своим рождением «озолотила» мать Цирковые артисты готовят на Эдгарда Запашного заявление в СК о мошенничестве

Тэги:

Денис ВороненковМария Максаковаследственный комитетубийство Дениса Вороненкова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы Вороненкова
Интересно?
Поделись с друзьями: