91-летняя участница «Голос 60+» завела аккаунт в Instagram

Людмила Алексеевна Пахомова только прошла слепые прослушивания на проекте «Голос 60+», но уже завоевала сердца телезрителей и обрела многочисленных поклонников. Певица даже завела аккаунт в Instagram. В нем она делится архивными фото, воспоминаниями и рассказывает о подготовке к следующему этапу конкурса.

«То, что сейчас происходит в моей жизни, не иначе, как чудом назвать нельзя))) В 91 год меня фотографируют, берут интервью и многое другое. Для меня это так не обычно,как будто я смотрю кино со своим участием», — призналась Пахомова в соцсети.

После войны Людмила Алексеевна поступила в театральное училище в Саратове. Ее считали одной из лучших студенток на курсе.

«По всем специальным предметам у меня были пятерки, а вот по предметам : Марксизм, Ленинизм и другим, чуть-ли не двойки. А дальше, в спектакле «Сказка о царе Салтане», заболела актриса, которая играла роль белочки. А сценическое движение у нас преподавал Одашевский, ведущий танцор Саратовского оперного театра, и он рекомендовал меня, хотя с первого курса не разрешали никого брать. Тем не менее, меня утвердили, и это была моя первая роль» — рассказала пенсионерка.

Но училище молодой Люде пришлось оставить из-за семейных обстоятельств. Да и отец девушки не одобрял выбор профессии, считая актерство ерундой. Подписчики Людмилы Алексеевны были тронуты ее историей и очарованы красотой юной девушки с архивных фотографий.

«Грустно конечно что так вышло. Зато сейчас замечательное для Вас время! Удачи Вам!», — пожелали пользователи.

Аккаунт в соцсети Пахомова завела еще в августе. Пока у нее около 900 подписчиков. О том, что у конкурсантки из ее команды появился Instagram всем в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказала наставница проекта «Голос 60+» Валерия.