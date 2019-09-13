В шоу «Голос 60+» 91-летняя конкурсантка прошла в следующий этап 

Участники проекта «Голос 60+» удивляют не только вокальными данными, но и своей смелостью. После выступления 91-летней Людмилы Пахомовой Лев Лещенко спросил: «Как вы решились? ».

«Надо — значит надо!», — ответила пенсионерка.

Женщина исполнила песню из репертуара Клавдии Шульженко «Немного о себе». Ее манера пения не оставила равнодушными Валерию и Михаила Боярского, которые нажали на красную кнопку. Наставники, узнав возраст Людмилы, повскакивали с мест и вышли на сцену, чтобы поддержать и успокоить ее, а потом проводили за кулисы.

А выбрала она команду Валерии, с которой они оказались землячками — обе из Саратова.

Напомним, съемки отборочного этапа проекта проходили в августе. В новом сезоне в роли наставников дебютировали Валерия и Михаил Боярский. В интервью порталу Teleprogramma.pro певица рассказала, что на слепых прослушивания ей удалось заполучить в свою команду «фантастических» музыкантов.