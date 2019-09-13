НОВОСТИ

В шоу «Голос 60+» 91-летняя конкурсантка прошла в следующий этап 

Людмила Пахомова покорила сердце Валерии и Михаила Боярского.

В шоу «Голос 60+» 91-летняя конкурсантка прошла в следующий этап 
Кадр из шоу «Голос 60+»

Участники проекта «Голос 60+» удивляют не только вокальными данными, но и своей смелостью. После выступления 91-летней Людмилы Пахомовой Лев Лещенко спросил: «Как вы решились? ». 

«Надо — значит надо!», — ответила пенсионерка.

Людмила Пахомова
Людмила Пахомова/фото: кадр шоу «Голос 60+»

Женщина исполнила песню из репертуара Клавдии Шульженко «Немного о себе».  Ее манера пения не оставила равнодушными Валерию и Михаила Боярского, которые нажали на красную кнопку.  Наставники, узнав возраст Людмилы, повскакивали с мест и вышли на сцену, чтобы поддержать и успокоить ее, а потом проводили за кулисы. 

А выбрала она команду Валерии, с которой они оказались землячками — обе из Саратова.  

Напомним, съемки отборочного этапа проекта проходили в августе. В новом сезоне в роли наставников дебютировали Валерия и Михаил Боярский. В интервью порталу Teleprogramma.pro  певица рассказала, что на слепых прослушивания ей удалось заполучить в свою команду «фантастических» музыкантов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Первый каналслепые прослушиванияШоу "Голос 60+"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В шоу «Голос 60+» 91-летняя конкурсантка прошла в следующий этап 
Интересно?
Поделись с друзьями: