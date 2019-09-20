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«Плакал, как ребенок»: Мерзликин вспомнил Сергея Бодрова

Актер поделился воспоминаниями о Сергее Бодрове-младшем. 20 сентября исполнилось 17 лет с того дня, когда актер погиб в Кармадонском ущелье.

«Плакал, как ребенок»: Мерзликин вспомнил Сергея Бодрова
Андрей Мерзликин. Фото: Роман Игнатьев/КП

Актер Андрей Мерзликин вспомнил Сергея Бодрова-младшего, который 20 сентября 2002 года вместе со съемочной группой пропал без вести после схода лавины в Кармадонском ущелье, где команда снимала фильм. 

Сергей Бодров-младший
Сергей Бодров-младший. Фото: Владимир Веленгурин/КП

В своем ностальгическом посте в Instagram Мерзликин назвал Бодрова «легендой всего нашего поколения». Он признается, что мечтал пожать актеру руку. «Колоссальной скромности человек и удивительного по своей глубине мировоззрения, образования, кругозора. Это абсолютно не «киношный» человек», — написал Андрей. 

Вспоминая трагический день, Мерзликин признается, что, узнав печальные известия, расплакался «как ребенок». Он рассказал, что в тот день познакомился с новым режиссером, однако не смог продолжить общение, извинился и ушел. Он добавил, что и сейчас оглядывается и «ищет, с кого взять пример», однако не находит. «Наверное такие «простые парни» и появляются так редко, что б дольше жили в народной душе Шукшин, Высоцкий и Бодров», — добавил актер. 

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«Плакал, как ребенок»: Мерзликин вспомнил Сергея Бодрова
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