«Плакал, как ребенок»: Мерзликин вспомнил Сергея Бодрова

Актер поделился воспоминаниями о Сергее Бодрове-младшем. 20 сентября исполнилось 17 лет с того дня, когда актер погиб в Кармадонском ущелье.

Актер Андрей Мерзликин вспомнил Сергея Бодрова-младшего, который 20 сентября 2002 года вместе со съемочной группой пропал без вести после схода лавины в Кармадонском ущелье, где команда снимала фильм.

В своем ностальгическом посте в Instagram Мерзликин назвал Бодрова «легендой всего нашего поколения». Он признается, что мечтал пожать актеру руку. «Колоссальной скромности человек и удивительного по своей глубине мировоззрения, образования, кругозора. Это абсолютно не «киношный» человек», — написал Андрей.

Вспоминая трагический день, Мерзликин признается, что, узнав печальные известия, расплакался «как ребенок». Он рассказал, что в тот день познакомился с новым режиссером, однако не смог продолжить общение, извинился и ушел. Он добавил, что и сейчас оглядывается и «ищет, с кого взять пример», однако не находит. «Наверное такие «простые парни» и появляются так редко, что б дольше жили в народной душе Шукшин, Высоцкий и Бодров», — добавил актер.