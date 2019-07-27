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Андрей Мерзликин почтил память утонувшей Вероники Никоновой

Звезда «Брестской крепости» утонула в 24 года во время свадебного путешествия.

Андрей Мерзликин почтил память утонувшей Вероники Никоновой
Андрей Мерзликин. Фото: globallookpress

Актриса Вероника Никонова, сыгравшая в «Брестской крепости», скончалась в 24 года. Родители, знакомые, муж и поклонники скорбят об утрате. Андрей Мерзликин, который сыграл с Вероникой в фильме, шокирован ранней смертью коллеги. Мерзликин отметил, что Никонова ушла из жизни во время свадебного путешествия. Из-за этой детали смерть оказалась ещё более трагичной.

«Когда уходят коллеги, тяжело принимать это, когда покидают этот мир юные, молодые и только начинающие свой жизненный, творческий путь, это вдвойне тяжело и прискорбно», — написал Андрей Мерзликин в Instagram.

Напомним, 26 июля Вероника Никонова утонула в реке. В начале месяца актриса оформила брак с Петром Маркеловым. Молодожены отправились в свадебное путешествие по Аляске. Во время обратного пути пара переходила реку. Течение сбило Веронику с ног. Муж пытался вытащить актрису на берег, но безуспешно.

Вероника родилась в Минске. Последние года девушка жила и училась в США.

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Андрей МерзликинБрестская крепостьВероника Никоновасмерть актрисы

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Андрей Мерзликин почтил память утонувшей Вероники Никоновой
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