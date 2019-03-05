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Андрей Мерзликин вместе с женой побывал в Испании на фестивале российского кино

Актер поделился трогательным снимком с супругой на фоне пальм.

Андрей Мерзликин вместе с женой побывал в Испании на фестивале российского кино
Андрей Мерзликин. фото: globallook.com

Андрей Мерзликин уже много лет состоит в браке с Анной Осокиной, которая подарила ему четверых детей. Не так давно большая семья актера переехала в новый особняк в Подмосковье. Все свободное время Андрей проводит с детьми, но иногда все же ему приходится совершать поездки, а также проводить время на съемках. Так недавно он уехал в Испанию, где провел время с женой. Они посетили российский фестиваль кино MIRFF-2019.

На днях в соцсети Мерзликин опубликовал видео, на котором спускается по лестнице в строгом черном костюме и в черной рубашке. «Испания влияет на людей и из простых вологодско-воронежских парней сразу в Командоры», — написал он.

А 5 марта он поделился совместным фото с супругой. На этот раз он уже в простой одежде позирует с возлюбленной на фоне пальм. «Не плохое начало весны для нас с Анной, если учесть, что под пальмами вспомнили оба о том, что вместе уже 13 лет… Официально!» — отметил Андрей.

Он также добавил, что три дня провел на фестивале. Поклонники были рады видеть супругов такими счастливыми. Они также поздравили их со знаменательной датой. «Поздравляю хоть с маленьким, но юбилейчиком», «Фотка классная», «С кружевной свадьбой!», «Поздравляю! Вы красивая семья», — отозвались подписчики.

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Андрей Мерзликинзвездные семьи

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Андрей Мерзликин вместе с женой побывал в Испании на фестивале российского кино
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