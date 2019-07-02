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Яковлева приехала на программу «Судьба человека» в инвалидной коляске

По словам ведущего Бориса Корчевникова, гримеры при виде актрисы выбегали из студии и плакали.

Яковлева приехала на программу «Судьба человека» в инвалидной коляске
Актриса Яковлева считает, что не сказала последнего слова на сцене/globallookpress.com

Ведущая отчаянную борьбу со злокачественной опухолью актриса Александра Яковлева стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии она появилась в свой день рождения. Напомни, что 2 июля 2019 года звезде картин «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов», «Чародеи» исполнилось 62 года. По этому поводу в зале для актрисы была устроена настоящая овация. Все зрители встали со своих мест и стали кричать: «Поздравляем!» Звезда растрогалась. Она явно не ожидала столь теплого приема.

Александра Яковлева, Андрей Миронов
Актриса Яковлева прославилась по ролям в кино в восьмидесятых годах/globallookpress.com

Между тем ведущий Борис Корчевников рассказал, что год назад Александра Яковлева уже была у него на программе и тогда он не знал, что она ведет борьбу с раковой опухолью. При этом он замечал странности в ее поведении, но спросить постеснялся. «Уже позже мне сказали, что Александра приехала в студию в инвалидной коляске. Гримеры, которые готовили ее к эфиру, выбегали из студии и плакали. Настолько у нее было печальное состояние», — заявил Корчевников.

Сама Яковлева рассказала, что год назад не могла ходить. Состояние тогда было действительно ужасное. Между тем 19 июня этого года в Пушкине прошел с аншлагом спектакль с ее участием. В зале, как она сказала, не было ни одного свободного места, что стало для нее лучшим событием за последние месяцы.

Звёздная актриса выступила с просьбой на всю страну. Она попросила журналистов не писать про нее вранья. По ее словам, многие корреспонденты подавали информацию так, что якобы это последний спектакль в жизни Яковлевой. Сама она считает, что своего последнего слова на сцене еще не сказала. «Давайте будем добрее, порядочнее и перестанем врать», — отметила актриса.

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Александра ЯковлеваБорис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"

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Яковлева приехала на программу «Судьба человека» в инвалидной коляске
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