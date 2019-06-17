Звездный стиль

Платье Любови Аксеновой для «Кинотавра» сравнили с «занавеской»

Поклонники даже начали подозревать, что подобным нарядом девушка решила скрыть изменения в фигуре.

Платье Любови Аксеновой для «Кинотавра» сравнили с «занавеской»
Любовь Аксенова. фото: eastnews.ru

Любовь Аксенова полюбилась зрителям после того, как снялась в сериале «Мажор». В обычной жизни 29-летняя актриса выглядит хрупкой и ранимой. В соцсети она делится последними новостями и лишь иногда затрагивает личные темы. Уже семь лет звезда счастлива с мужем по имени Павел.

Аксенова не только старается дополнять своего возлюбленного, принимать его с достоинствами и недостатками, но и не забывает про личное пространство. Многие удивляются тому, что актриса выглядит порой словно подросток. Свою женственность она подчеркивает элегантными нарядами. Так, на закрытии «Кинотавра» девушка появилась в объемном многослойном белом платье.

Однако не все оценили небанальный наряд знаменитости. Часть поклонников подвергла критике ее платье. Одни сравнили его с занавеской, а другие показалось, что оно выглядит скорее как длинная юбка, чем платье. «Плохо, реально шторы», «Где-то лежит заявление о пропавшей занавеске», «Перебор… Такую точеную фигурку нужно показывать, а не прятать», «После таких образов обычно вскоре уходят в декретный отпуск», — стали обсуждать образ Любови подписчики.

Некоторые заподозрили, что нелепый наряд актриса выбрала, чтобы скрыть изменения в фигуре. Мол, не раз звезды прибегали к таким хитростям на первых сроках беременности. А другие вспомнили, что не так давно в подобном платье выходила в свет Ани Лорак.

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Платье Любови Аксеновой для «Кинотавра» сравнили с «занавеской»
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