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«Маленькая куколка!»: Гузеева осталась в восторге от дочери Кудрявцевой

Телеведущая разместила в соцсетях смешной ролик, который посвятила Маше.

«Маленькая куколка!»: Гузеева осталась в восторге от дочери Кудрявцевой
Гузеева в восторге от дочери Кудрявцевой/globallookpress.com

Телеведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева восхитилась талантами дочери своей коллеги Леры Кудрявцевой — годовалой Маши. Ведущая программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на канале НТВ разместила забавный видеоролик и фотографию со своей наследницей.

Маша Макарова. Фото
Гузеева в восторге от дочери Кудрявцевой/https://www.instagram.com/leratv/

На кадрах записи можно увидеть, как дочь знаменитости занимается с педагогом. Она перекладывает морковку в небольшую корзинку. Судя по всему, это развивающая игра. Надо отметить, что ребенок прекрасно справляется с заданием педагога. В комментариях под видеозаписью Лариса Гузеева неожиданно написала: «Иди ко мне, моя маленькая куколка!»

Кстати, под постом отметились и многие другие звезды. Певица Анна Семенович, к примеру, написала: «Ой, не могу. Какая деловуха». Музыкант Денис Клявер добавил: «Это же надо так морковку любить».

Мария Макарова родилась в августе 2018 года у Леры Кудрявцевой от известного хоккеиста Игоря Макарова. Он на 15 лет моложе звёздной супруги.

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Тэги:

Анна СеменовичИгорь МакаровЛариса ГузееваЛера КудрявцеваМария Макарова
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«Маленькая куколка!»: Гузеева осталась в восторге от дочери Кудрявцевой
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