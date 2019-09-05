Гузеева вернулась в Instagram после хакерского взлома ее аккаунта

Телеведущая и актриса пообещала много новых, снимков, видео и интересных историй.

Последнее, что читали подписчики на страницу Ларисы Гузеевой в Instagram, был фирменный рецепт яблочного варенья, секреты которого раскрыла актриса своим фанатам 15 августа. Вот только поблагодарить поклонницы звезду не успели – ее страницу взломали хакеры и в аккаунте началась характерная чехарда.

Но вот несколько часов назад актриса снова вернулась на инста-просторы.

«Дорогие подписчики! Мы вернули аккаунт!! Он снова принадлежит мне — Ларисе Гузеевой! С любовью, скоро начну выкладывать фото, видео и истории для вас!», — радостно сообщила телеведущая в своем первом посте обновленной страницы.

Подписчики поздравили звезду с возвращением и, наконец-то поблагодарили за «яблочную прелесть», отметив простоту рецепта. Некоторые поклонники признались, что без Гузеевой Instagram был «не тот».